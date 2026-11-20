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बुधवार को पुलिस बसही गांव निवासी परविंद उर्फ नाटे को गिरफ्तार करने पहुंची थी। परिजनों ने गिरफ्तारी का विरोध किया। इसी बीच, आरोपी पुलिस की पकड़ से निकलकर भागने में सफल हो गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।दिन में नाकाम रहने के बाद पुलिस ने रात में दोबारा गांव में दबिश दी। ग्रामीणों का आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने घरों में तोड़फोड़ की और बाइक क्षतिग्रस्त कर दी। पुलिस अपने साथ एक युवक को भी ले गई, जिसका जिला बदर आरोपी से संबंध नहीं है।युवक की पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है और परिजन उससे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। थाना प्रभारी मनीष पाल ने बताया कि जिला बदर आरोपी की तलाश में पुलिस ने छापा मारा गया था। गलती से एक युवक को उठाया गया है, जिसे छोड़ा जा रहा है।