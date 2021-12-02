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शुक्रवार को संयुक्त सचिव दया शंकर ओझा द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि शिकायतकर्ता नूरूल हक ने बदरे आलम के खिलाफ निष्पक्ष जांच की मांग की थी। उन्होंने जांच पूरी होने तक वेतन बिल प्रस्तुत करने की वैकल्पिक व्यवस्था का भी अनुरोध किया था।शिकायत में बदरे आलम की शमसुल हुदा खान के साथ संलिप्तता का आरोप है। शमसुल हुदा खान प्रकरण में पहले ही मदरसा प्रबंधन तंत्र की भूमिका सीमित की जा चुकी है। सेवा विनियमावली, 2016 के तहत शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन भुगतान किया जा रहा था।वर्तमान में मदरसे के कर्मचारियों के वेतन बिल बदरे आलम के हस्ताक्षर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। शासन ने 14 अक्तूबर को बदरे आलम की संलिप्तता संबंधी शिकायत की जांच के निर्देश दिए थे।शिकायतकर्ता नूरूल हक ने अपनी शिकायत में वैकल्पिक व्यवस्था का अनुरोध किया था। उन्होंने जांच पूरी होने तक वेतन बिल प्रस्तुत करने के लिए एक अलग प्रणाली की मांग की थी। शासन ने इस मामले में रजिस्ट्रार को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जांच पूरी होने तक कोई भी शासकीय धन बदरे आलम के माध्यम से जारी न हो।00यह था पूरा मामलामदरसा शिक्षक समशुल होदा खान ने मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसा अशरफिया मिस्बाहुल उलूम मुबारकपुर में शिक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुए ब्रिटिश नागरिकता ली थी। इसके बाद भी उनका वेतन आदि जारी किया जाता रहा। जब मामला खुला तो प्रबंधक सरफराज अहमद ने मुबारकपुर थाने में 9 जून 20025 को समशुल होदा खान के खिलाफ धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की तो इसमें दो पूर्व प्रधानाचार्य मोहम्मद अहमद और निजामुद्दीन, प्रबंधक सरफराज अहमद के साथ ही एक लिपिक महबूब आलम के नाम को भी शामिल किया। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन रोकते हुए मान्यता निलंबित कर दी गई। इसके बाद मदरसे के शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने सभी शिक्षकों का वेतन जारी करने का निर्देश दिया। इस पर वर्तमान प्रधानाचार्य बदरे आलम शासकीय धन का भी अपने हस्ताक्षर से भुगतान करने लगे। इस पर शिकायत होने के बाद शासन स्तर से यह कार्रवाई की गई।00 वर्जनअभी तक हमारे पास ऐसा कोई पत्र नहीं आया है। यह पत्र रजिस्ट्रार के पास आया है। उनके यहां से जैसा निर्देश मिलेगा, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। -वर्षा अग्रवाल, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।