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विभाग अब तक एक भी बर्खास्त शिक्षक से वेतन की रिकवरी नहीं कर सका है। बर्खास्तगी और प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई के बाद वेतन वसूली का मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है।वर्ष 2004 से लेकर अब तक जिले में हुई विभिन्न शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े के मामले सामने आए हैं। जांच में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल करने वाले शिक्षकों की पहचान होने पर विभाग ने उनकी सेवाएं समाप्त कर दीं।साथ ही अधिकांश के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। हालांकि, बर्खास्तगी के बाद कई शिक्षक न्यायालय की शरण में चले गए। इसके चलते विभाग की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। जबकि फर्जी शिक्षकों को नौकरी के दौरान दिए गए वेतन की वसूली भी होनी चाहिए थी।विभाग की ओर से वेतन रिकवरी के लिए लेखाधिकारी को पत्र जारी कर आहरित वेतन की धनराशि का आकलन कर रिपोर्ट मांगी गई है। इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से वसूली की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही जा रही है लेकिन अब तक किसी भी शिक्षक से रिकवरी नहीं हो सकी है।00 वर्जनअब तक जिन शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है, उनमें ज्यादातर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। वेतन रिकवरी के लिए लेखाधिकारी को पत्र जारी किया गया है। लेखाधिकारी रिकवरी की धनराशि का आकलन कर रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से वेतन वसूली की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।- राजीव कुमार पाठक, बीएसए आजमगढ़।