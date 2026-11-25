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शेष नागरिकों को मतदाता बनाने और मौजूदा सूची में त्रुटियों को दूर करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत विशेष रूप से 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं और महिलाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है।जिले की 10 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 34,16,753 मतदाता चिह्नित किए गए हैं। इनमें अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में 3,62,300, गोपालपुर में 3,36,149, सगड़ी में 3,24,380, मुबारकपुर में 3,39,281, आजमगढ़ में 3,35,943, निजामाबाद में 3,10,760, फूलपुर-पवई में 3,11,872, दीदारगंज में 3,44,470, लालगंज में 3,73,534 और मेंहनगर में 3,78,064 मतदाता शामिल हैं।17 नवंबर को प्रकाशित मतदाता सूची पर नजर डालें तो जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 34,16,753 है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 18,44,626 और महिला मतदाताओं की संख्या 15,72,086 है। इसके अलावा 41 थर्ड जेंडर मतदाता भी हैं।00मतदाता सूची में संशोधन प्रक्रियामतदाता सूची के प्रकाशन के बाद, बीएलओ प्रत्येक बूथ पर आपत्तियां प्राप्त कर रहे हैं। फोटोयुक्त एसआईआर सूची में किसी भी संशोधन के लिए फार्म आठ भरवाया जा रहा है। गलत नाम निरस्त कराने के लिए फार्म सात और नए मतदाताओं का नाम शामिल कराने के लिए फार्म छह का उपयोग किया जा रहा है। शुरुआती दो दिनों में बीएलओ ऑफलाइन फार्म प्राप्त कर उनकी जांच कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार, अगले सप्ताह से आपत्तियों वाले फार्म आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे, जिसके बाद मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।00युवा और महिला मतदाताओं पर विशेष ध्यानवर्तमान में एक जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को भी सूची में शामिल कराने पर जोर दिया जा रहा है। महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए भी एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता बनने से वंचित न रहे।0016 दिसंबर तक ली जाएंगी आपत्तियांइस अभियान के तहत 16 दिसंबर तक आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी, जिनका निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। इसके बाद चार जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। डीएम रविंद्र कुमार ने बताया कि सभी बीएलओ को प्रत्येक आपत्ति की निष्पक्ष जांच के बाद ही उसे अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने नए युवा और महिला मतदाताओं को जोड़ने पर विशेष जोर दिया और कहा कि इस अभियान में राजनीतिक दलों का सहयोग भी अपेक्षित है।