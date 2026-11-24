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आंकड़ों के अनुसार, 10 अप्रैल 2026 को जिले में कुल 33,62,770 मतदाता थे। 17 नवंबर 2026 को यह संख्या बढ़कर 34,16,753 हो गई। महिला मतदाताओं की संख्या में पुरुषों की तुलना में अधिक वृद्धि दर्ज की गई है।विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़ों में लालगंज में सर्वाधिक 7,498 मतदाता बढ़े हैं। इसके बाद गोपालपुर में 6,648, मेंहनगर में 6,530, अतरौलिया में 6,240 और दीदारगंज में 5,592 मतदाताओं की वृद्धि हुई है।प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों पर गौर करें तो 10 अप्रैल से 17 नवंबर के बीच बढ़े मतदाताओं की स्थिति में पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या में सबसे अधिक इजाफा हुआ है। इसमें कुल 39,075 महिला मतदाता बढ़े हैं, तो वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या में 14,916 का इजाफा हुआ है।00पुरुष और महिला मतदाता बढ़े, लेकिन थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या घटीजिले में चले विशेष अभियान के बाद मतदाताओं की प्रकाशित सूची पर गौर करें तो पाएंगे कि इसमें पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। पुरुषों की तुलना में महिला मतदाता दो गुने से अधिक बढ़े हैं। लेकिन, अगर थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या देखें तो इसमें कमी आई है। 10 अप्रैल को प्रकाशित मतदाता सूची में इनकी संख्या 49 थी, जो 17 नवंबर को प्रकाशित सूची में घटकर 41 हो गई है।00 वर्जनजनपद का जेंडर रेशियो सुधारने के लिए हमने अभियान के दौरान महिला मतदाताओं पर फोकस किया था। इसके कारण मतदाता सूची में इनकी संख्या अधिक देखने को मिल रही है। आगे भी इसमें और बढ़ोतरी होगी। -सिद्धार्थ, एडीएम प्रशासन।