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जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौशल कुमार सिंह ‘मुन्ना राय’ ने इंदिरा गांधी के जीवन को साहस और राष्ट्र के प्रति समर्पण की मिसाल बताया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने ऐतिहासिक निर्णयों से भारत की दिशा बदली। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर उन्होंने आर्थिक व्यवस्था को आम जनता से जोड़ा।प्रिवी पर्स समाप्त कर सामंती विशेषाधिकारों को खत्म किया। उनके दृढ़ नेतृत्व में 1971 के युद्ध में भारत को ऐतिहासिक विजय मिली और बांग्लादेश का उदय हुआ। कौशल कुमार सिंह ने यह भी कहा कि इंदिरा गांधी ने चुनौतियों के सामने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया।इस अवसर पर उपस्थित कांग्रेसजनों ने इंदिरा गांधी के योगदान को याद किया। उन्होंने उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कांग्रेसजनों ने देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहने का भी संकल्प लिया। कार्यक्रम में शहर कांग्रेस अध्यक्ष रियाजुल हसन, चंद्रपाल सिंह यादव और गिरीश चंद्र चतुर्वेदी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित थे।