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इनसेट-1 :50 से 70 हजार श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकीमेला समिति से जुड़े प्रेमचंद गिरी और श्रीराम गिरी के अनुसार, दुर्वासा धाम के संगम तट पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर करीब 50 से 70 हजार श्रद्धालुओं ने स्नान किया। सूर्योदय से पहले ही घाट पर भीड़ जुटने लगी थी। श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद दीपदान, दान-पुण्य और पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। घाट पर मौन स्नान की परंपरा भी निभाई गई।500 से बढ़कर तीन-चार हजार रुपये हुई कमाईकार्तिक पूर्णिमा का मेला छोटे कारोबारियों के लिए भी खुशियां लेकर आया। फूल-माला, पूजा सामग्री और चाय बेचने वाले दुकानदारों की सुबह से ही बिक्री होती रही। सामान्य दिनों में 500 से 800 रुपये कमाने वाले दुकानदारों की आमदनी बढ़कर तीन से चार हजार रुपये तक पहुंच गई। नाविकों और अन्य छोटे कारोबारियों को भी श्रद्धालुओं की भीड़ का लाभ मिला। घाट पर पूरे दिन खरीदारी और कारोबार की चहल-पहल बनी रही।नदी से आस्था ही नहीं, आजीविका भी जुड़ीघाट पर स्नान करने पहुंचे 85 वर्षीय हरिप्रसाद उर्फ कल्लू भगत ने कहा कि नदियों से लोगों की धार्मिक आस्था के साथ आजीविका भी जुड़ी है। पूजा सामग्री बेचने वाले, नाविक और छोटे दुकानदार नदी के सहारे परिवार चलाते हैं। इसके बावजूद तमसा की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सरकारी प्रयासों के साथ आम लोगों की भागीदारी भी जरूरी है।पहले पानी में थूकना भी अनुचित समझते थे लोग90 वर्षीय कोमल प्रजापति ने नदी की बदलती स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पहले लोग नदी के पानी में थूकना तक अनुचित समझते थे, लेकिन अब कूड़ा और अपशिष्ट पदार्थ प्रवाहित किए जा रहे हैं। नदी और घाट से रोजगार पाने वाले लोगों को भी सफाई की जिम्मेदारी समझनी होगी। जनभागीदारी के बिना नदियों को स्वच्छ रखना मुश्किल है।घाट पर श्रद्धा, नदी में फैली जलकुंभीस्नान और पूजा-पाठ के बीच तमसा नदी की स्थिति भी चर्चा का विषय बनी रही। ग्रामीण क्षेत्र में नदी का पानी अपेक्षाकृत साफ दिखाई दिया, लेकिन जगह-जगह फैली जलकुंभी ने स्वच्छता के दावों पर सवाल खड़े किए। एक ओर श्रद्धालु आस्था के साथ डुबकी लगा रहे थे तो दूसरी ओर बुजुर्ग नदी की बदहाली पर चिंता जता रहे थे। कार्तिक महीने में सात्विक भोजन और नियमित स्नान का संकल्प लेकर श्रद्धालुओं ने परंपरा का निर्वहन किया।