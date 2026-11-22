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मुबारकपुर प्रतिनिधि के अनुसार, थाना क्षेत्र के इस्लामपुरा में रविवार शाम करीब सात बजे ट्रैक्टर-ट्राॅली और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक पर पीछे बैठी अफसरी परवीन (55) पत्नी इम्तियाज अहमद और चार वर्षीय दनियाल पुत्र आदिल की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक मोहम्मद अली चला रहा था। तीनों आजमगढ़ शहर के ज्योति निकेतन स्कूल के पीछे के निवासी बताए गए हैं। वे मुबारकपुर बाजार से खरीदारी कर बाइक से घर लौट रहे थे। थाना प्रभारी शशिचंद चौधरी ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है आगे की कार्रवाई की जा रही है।बरदह प्रतिनिधि के अनुसार जौनपुर-आजमगढ़ मार्ग पर बरम बाबा के सामने रविवार को किसी वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान चौकी गांव निवासी नागेंद्र (48) और प्रदीप गौड़ (38) के रूप में हुई।दोनों एक ही बाइक से बरदह बाजार सामान खरीदने गए थे। घर लौटते समय हादसा हुआ। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों के अनुसार, टक्कर मारने के बाद चालक वाहन लेकर नहर के रास्ते भाग गया। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस से दोनों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नागेंद्र पेंटर का काम कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनके परिवार में पत्नी शकुंतला, दो बेटियां और एक बेटा है। वहीं, प्रदीप मुंबई के भिवंडी में रहकर सब्जी बेचते थे। वह करीब 15 दिन पहले ही घर आए थे। चार भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। थाना प्रभारी चंद्रदीप कुमार ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।