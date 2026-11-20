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मुख्य वक्ता प्रो. ज्योति सिन्हा ने लोकसंगीत को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और सामूहिक जीवनानुभवों का जीवंत दस्तावेज बताया। उन्होंने कहा कि लोकगीतों के माध्यम से हमारी जीवनशैली, संस्कार, रीति-रिवाज और जीवन मूल्य पीढ़ी-दर-पीढ़ी संरक्षित होते हैं।विशिष्ट वक्ता डॉ. अनीता यादव ने सोहर, कजरी, चैती, बिरहा और विवाह गीतों को भारतीय लोकजीवन की समृद्ध सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां बताया। उन्होंने लोकसंगीत के संरक्षण, संवर्द्धन तथा नई पीढ़ी तक इसके हस्तांतरण के लिए दस्तावेजीकरण और शैक्षणिक गतिविधियों में इसे शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया।महाविद्यालय की प्राचार्य प्रो. निशा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने लोकसंगीत को सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए इसके संरक्षण में शैक्षणिक संस्थानों की अहम भूमिका बताई। कार्यक्रम का संचालन सपना साहू ने किया। इस दौरान समस्त शिक्षकगण और छात्राएं उपस्थित रहीं।