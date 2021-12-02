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कुरुथुआ गांव निवासी नन्हकू यादव अपने परिवार के साथ भोपाल में रहते हैं। कमालपुर स्थित उनका रिहायशी मकान बंद रहता है। शनिवार की रात चोर चैनल गेट के दो ताले काटकर अंदर घुसे और कमरे का ताला तोड़ दिया। इसके बाद बक्से का लॉक तोड़कर उसमें रखे पांच हजार रुपये और चांदी के दो थान जेवर लेकर भाग गए। पीड़ित के भाई भोपाल यादव ने तहरीर थाने में दी है। उन्होंने डायल 112 और स्थानीय पुलिस को भी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल की। थाना प्रभारी चंद्रदीप कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी हुई है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

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कमालपुर गांव में शनिवार की रात चोरों ने एक घर से पांच हजार रुपये और चांदी के दो जेवर चोरी कर लिए। दो दिन पहले भी पास के एक मकान में चोरी का प्रयास किया गया था। लगातार हो रही घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत है।