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थानाध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने बताया कि तहरीर के अनुसार, साहबराज यादव निवासी गांव विशुनपुर बसवत, जिला जौनपुर मुंबई में पान की दुकान चलाते थे। 21 नवंबर को उनके छोटे भाई अनिल यादव के बेटे आनंद की शादी थी। इसमें शामिल होने के लिए वह गांव आए थे। सोमवार को वह अपने बड़े बेटे उदयराज, बहू साक्षी और तीन पोतियों के साथ दीदारगंज क्षेत्र के धनवाल गांव से रिश्तेदारी से लौट रहे थे। लसड़ा कला प्राथमिक विद्यालय के पास नरवे पुल के निकट डीसीएम ने उनकी बोलेरो में टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद चालक डीसीएम को भगा ले गया। इस पर पीछा कर लसड़ा कला गांव में श्रीधर राजभर के घर के सामने डीसीएम रुकवा लिया। आरोप है कि बोलेरो में हुए नुकसान की भरपाई मांगने पर डीसीएम चालक सूरज गुप्ता ने धमकी दी। विवाद बढ़ने पर चालक ने साहबराज यादव पर डीसीएम चढ़ा दी, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई।साहबराज यादव के चार बेटे हैं। पत्नी प्रभावती सहित पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने बताया कि चालक को पकड़ लिया गया है। डीसीएम को भी कब्जे में लिया गया है। प्राथमिकी के अनुसार, पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए मुंबई से आए थे, बहू को छोड़ने जा रहे थे मायकेगौराबादशाहपुर (जौनपुर)। भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए मुंबई से गांव आए साहबराज यादव उर्फ मुन्ना सेठ का यह सफर आखिरी साबित हुआ। गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के विशुनपुर बसवत गांव निवासी साहबराज मुंबई में पान की दुकान चलाते थे। परिजनों के अनुसार, गांव में खेती-बाड़ी के सिलसिले में आते-जाते थे। सोमवार शाम को बहू साक्षी को छोड़ने के लिए वह बोलेरो से बेटे उदयराज उर्फ बबलू के साथ आजमगढ़ गए थे। रास्ते में डीसीएम चालक से विवाद के बाद घटना हो गई। सूचना मिलते ही छोटे भाई अनिल यादव परिजनों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। परिजनों में कोहराम मच गया, जिस घर में बेटे की शादी की खुशियां मनाई जा रही थीं, वहां चीख-पुकार मचने लगी। संवाद