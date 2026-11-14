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Azamgarh News: मेडिकल कॉलेज की निविदा में गड़बड़ी की पुष्टि, वर्तमान और पूर्व प्राचार्य के साथ बाबू भी दोषी

Sat, 14 Nov 2026 12:27 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 12:27 AM IST
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Confirmation of irregularities in the tender of the medical college, along with the current and former principal, the clerk is also guilty.
राजकीय मेडिकल कालेज आजमगढ़। संवाद - फोटो : संवाद
राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल, चक्रपानपुर में मरीजों एवं उनके तीमारदारों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए जारी निविदा को लेकर शिकायत सामने आई थी।
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जांच में पूर्व प्राचार्य डॉ. वीके राव के साथ ही वर्तमान प्राचार्य डॉ. बीडी सिंह और संबंधित बाबू को दोषी पाया गया है। जांच में अनियमितता की पुष्टि होने पर मंडलायुक्त ने निविदा को निरस्त करने का निर्देश देते हुए रिपोर्ट शासन को भेज दी है।
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शिकायतकर्ता महेश सिंह ने 9 सितंबर को मुख्यमंत्री को भेजे शिकायती पत्र में आरोप लगाया था कि जेम पोर्टल पर रोगी आहार सेवा की निविदा में नियमों एवं शर्तों में बदलाव कर एक फर्म को लाभ पहुंचाया गया है। महेश सिंह ने आरोप लगाया था कि निविदा प्रक्रिया में निर्धारित शर्तों की अनदेखी की गई और मैसर्स रॉयल स्वीट हाउस एंड रेस्टोरेंट को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया।
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इस पर मंडलायुक्त विवेक ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से आख्या तलब की थी। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने अपनी आख्या में बताया कि निविदा का मूल्य निर्धारित वित्तीय सीमा से अधिक होने के कारण पूरी पत्रावली अंतिम निर्णय एवं अनुमोदन के लिए महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के पास भेजी गई है।
आख्या में कहा गया कि संबंधित प्रतिष्ठान को अभी कोई कार्य संचालन आदेश/कार्यादेश जारी नहीं किया गया है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने शिकायतकर्ता के तथ्यों को छिपाने के आरोप को भी खारिज किया था।



मंडलायुक्त ने 21 सितंबर को जांच कमेटी का गठन कर अपर आयुक्त प्रशासन और एडी ट्रेजरी को जांच अधिकारी बनाया था। जांच में निविदा में अनियमितता की पुष्टि हुई और महेश सिंह की ओर से लगाए गए आरोप सही पाए गए।
जांच टीम ने मेडिकल कॉलेज के पूर्व और वर्तमान प्राचार्य के साथ ही निविदा का कार्य देख रहे बाबू को भी दोषी पाया था। जांच रिपोर्ट के आधार पर मंडलायुक्त ने प्राचार्य को निविदा निरस्त करने का निर्देश दिया है।

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निर्धारित डाइट चार्ट से कम दर पर जारी की गई थी निविदा

मंडलायुक्त विवेक ने बताया कि निदेशक नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश ने 25 मई 2025 को आदेश जारी कर 135 रुपये प्रति डाइट की दर निर्धारित की थी। इसके बावजूद 134.20 रुपये की निविदा को एल-1 अवार्ड किया गया। यह निविदा तीन वर्ष के लिए थी और इसका मूल्य 10 करोड़ 33 लाख 28 हजार 580 रुपये था। इससे प्रतीत हुआ कि किसी को लाभ पहुंचाने के लिए मात्र कुछ पैसों की कमी कर यह निविदा उसे दे दी गई।
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निर्धारित शर्तों में भी किया गया बदलाव
मंडलायुक्त विवेक ने बताया कि एक संस्था को निविदा देने के लिए शासन की निर्धारित शर्तों में बदलाव किया गया था। निविदा लेने वाली फर्म को पूर्व में जारी स्वच्छता का सर्टिफिकेट देना था। संबंधित लोगों ने उस शर्त को ही हटा दिया और उसके स्थान पर फायर एनओसी मांग ली, जबकि इस निविदा के लिए उसकी कोई जरूरत नहीं थी।

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वर्जन
शिकायत पर मामले की जांच कराई गई थी। जांच में अनियमितता की पुष्टि होने पर टेंडर निरस्त कर दोबारा कराने का निर्देश दिया है। डीएम को इसके बारे में पत्र के माध्यम से सूचित किया था। पूरे मामले में पूर्व प्राचार्य के साथ ही वर्तमान प्राचार्य भी दोषी हैं। इस कार्य के लिए संबंधित बाबू या एकाउंटेंट को भी दोषी पाया गया है। हमने इसकी रिपोर्ट 10 दिन पूर्व ही शासन को भेज दी है। -विवेक, मंडलायुक्त।


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राजकीय मेडिकल कॉलेज की ओर से बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट को डीजीएमयू को प्रेषित की गई थी, जहां से आदेशित किया गया है कि निविदा को निरस्त किया जाए। पूर्व प्राचार्य डॉ. वीके राव ने ही निविदा की प्रक्रिया शुरू की थी, जो हमारे समय में पूरी हुई थी। इसमें हमको दोषी पाया गया है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। - डॉ. बीडी सिंह, प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर।
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