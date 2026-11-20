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उन्होंने कहा कि प्रदेश की मूलभूत समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए राजनीतिक बयानबाजी की जा रही है। आजम खान द्वारा असदुद्दीन ओवैसी पर की गई टिप्पणी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इस्लाम और मुस्लिम परंपराओं पर आजम खान के अध्ययन की कोई बराबरी नहीं है।उन्होंने चुनावी राजनीति में सक्रिय नेताओं को सियासत का सैलानी बताया। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए यादव ने कहा कि कुछ लोग अपने मुकदमे वापस लेकर दूसरों को ज्ञान देते हैं। उन्होंने आजम खान के मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की टिप्पणियों का हवाला दिया। यादव ने प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए।धर्मेंद्र यादव ने कहा कि बोआई के सीजन में खाद, बीज, बिजली और पानी के लिए किसानों को परेशानी हो रही है। बेरोजगारी और पेपर लीक की घटनाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार को नौजवानों के भविष्य की चिंता करनी चाहिए।