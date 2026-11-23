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मॉक ड्रिल शाम छह बजे सामान्य जनजीवन के प्रदर्शन के साथ शुरू हुई। शाम 6:05 बजे हवाई हमले की सूचना प्रसारित होते ही रेड अलर्ट जारी किया गया। इसके बाद दो मिनट तक ऊंची-नीची आवाज में सायरन बजाया गया। सभी विद्युत लाइनों की आपूर्ति बंद कर ब्लैक आउट किया गया। नागरिकों ने हवाई हमले से बचाव के लिए सुरक्षित स्थानों पर शरण ली। नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों ने लोगों को बंकर में पहुंचाकर सुरक्षित आश्रय दिलाया। शाम 6:08 बजे स्वयंसेवकों ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से दुश्मन के ड्रोन को निष्प्रभावी किया। 6:10 बजे हवाई हमले की समाप्ति का ग्रीन सिग्नल जारी हुआ और दो मिनट तक ऊंची आवाज में सायरन बजाया गया।राहत एवं बचाव कार्यों का अभ्यासमॉक ड्रिल के अगले चरण में विभिन्न प्रकार की आग से निपटने की तैयारियों का प्रदर्शन हुआ। इसमें गैस सिलिंडर और पेट्रोल की आग बुझाने की प्रक्रिया प्रदर्शित की गई। घर में आग लगने से फंसे व्यक्ति को फायर सूट पहनकर सुरक्षित बाहर निकाला गया। अग्निशमन विभाग के फायर टेंडर से आग पर काबू पाने का अभ्यास किया गया। नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों ने घायलों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई।आपातकालीन रेस्क्यू तकनीकों का प्रदर्शनऊंची इमारतों से घायलों को सुरक्षित निकालने के लिए जाल का उपयोग किया गया। टू-हैंडेड सीट और थ्री-हैंडेड सीट सहित विभिन्न रेस्क्यू तकनीकों का अभ्यास हुआ। दुर्घटनाग्रस्त कार में फंसे घायल व्यक्ति को शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया। एंबुलेंस के माध्यम से उन्हें अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया का प्रदर्शन हुआ। एसडीआरएफ की टीमों ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्रवाई संचालित की। इस अभ्यास में सिविल डिफेंस, पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य और एंबुलेंस सेवा सहित कई विभागों की टीमें शामिल रहीं।