Azamgarh News: चीन के खिलाफ मोर्चे पर अदम्य साहस दिखा बलिदान हुए थे भगवती प्रसाद सिंह
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 12:42 AM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 12:42 AM IST
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भारत-चीन युद्ध 1962 में अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाले अमर बलिदान भगवती प्रसाद सिंह का शहादत दिवस शनिवार को मनाया जाएगा। इस अवसर पर मदियापार स्थित बलिदान पार्क में सुबह 10 बजे से श्रद्धांजलि सभा आयोजित होगी। कार्यक्रम की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं।
पांच मई 1937 को जन्मे भगवती प्रसाद सिंह बचपन से ही मेधावी और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे। उनके मन में सैनिक बनकर मातृभूमि की रक्षा करने का सपना था। इसी संकल्प को लेकर वह सेना में पहुंचे और 1962 के भारत-चीन युद्ध में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए।
उनका बलिदान क्षेत्र ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी साहस, समर्पण और राष्ट्रप्रेम की प्रेरणा है। कार्यक्रम संयोजक डॉ. राजेंद्र सिंह और बलिदान की इकलौती पुत्री सुदामा देवी ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी बलिदान की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जा रही है। डॉ. राजेंद्र सिंह ने क्षेत्रवासियों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की।
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पांच मई 1937 को जन्मे भगवती प्रसाद सिंह बचपन से ही मेधावी और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे। उनके मन में सैनिक बनकर मातृभूमि की रक्षा करने का सपना था। इसी संकल्प को लेकर वह सेना में पहुंचे और 1962 के भारत-चीन युद्ध में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए।
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उनका बलिदान क्षेत्र ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी साहस, समर्पण और राष्ट्रप्रेम की प्रेरणा है। कार्यक्रम संयोजक डॉ. राजेंद्र सिंह और बलिदान की इकलौती पुत्री सुदामा देवी ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी बलिदान की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जा रही है। डॉ. राजेंद्र सिंह ने क्षेत्रवासियों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की।
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