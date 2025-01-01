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कहीं दुकान का शटर पूरी तरह उठाए बिना नीचे से शराब बेची जा रही है तो कहीं झोले में रखकर ग्राहकों को शराब बेची जा रही है। 80 रुपये अंकित मूल्य वाला टेट्रा पैक 90 से 100 रुपये तक में बेचा जा रहा है। इतना ही नहीं, कुछ विक्रेताओं ने तो 150 रुपये की मांग की, लेकिन काफी कहने पर 100 रुपये में देने के लिए तैयार हुए।टीम ने शुक्रवार सुबह अलग-अलग स्थानों पर पहुंचकर इस खेल की पड़ताल की। पड़ताल के दौरान टीम ने एक युवक से टेट्रा पैक मांगा। उसने झोले से पैक निकालकर दे दिया। पैक पर 80 रुपये मूल्य अंकित था, लेकिन युवक ने इसके बदले 100 रुपये मांगे।इसके बाद टीम ने ऑनलाइन भुगतान किया। अलग-अलग स्थानों पर भी इसी तरह टेट्रा पैक खरीदने पर 90 से 100 रुपये तक वसूले गए। इस दौरान बोतल की बिक्री भी होती मिली, लेकिन सुबह के समय टेट्रा पैक की मांग अधिक दिखाई दी।शटर गिरा, लेकिन बिक्री का रास्ता खुलापड़ताल में सामने आया कि कुछ दुकानों पर शटर नीचे रखकर बिक्री की जा रही थी, जबकि कुछ जगह दुकान के आसपास झोले में शराब लेकर युवक ग्राहकों को उपलब्ध करा रहे थे। सुबह पांच बजे से ही शराब उपलब्ध होने और अंकित मूल्य से अधिक वसूली के इस खेल पर आबकारी विभाग की निगरानी व्यवस्था सवालों के घेरे में है।0000केस-1फरिहा में 80 का पैक 90 रुपये मेंफरिहा। निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरिहा बाजार में मोहम्मदपुर रोड पर नहर के पास देशी शराब की दुकान है। स्थानीय स्तर पर सुबह करीब पांच बजे से ही देशी और अंग्रेजी शराब की बिक्री शुरू होने की जानकारी मिली। दुकान के आसपास अस्पताल और कोचिंग सेंटर भी संचालित हैं। शुक्रवार सुबह 6:53 बजे टीम ने एक व्यक्ति के माध्यम से दुकान के पास बैठे सेल्समैन से 80 रुपये कीमत वाला टेट्रा पैक मंगवाया। सेल्समैन ने अपने स्कैनर पर 90 रुपये का भुगतान कराया। इस तरह निर्धारित मूल्य से 10 रुपये अधिक वसूले गए। संवादकेस-2पवई में 90 के टेट्रा पैक के मांगे 100 रुपयेपवई। पवई में दुकान पर बैठा सेल्समैन संवाददाता को पहचान रहा था। ऐसे में टीम ने एक अन्य व्यक्ति को टेट्रा पैक लाने के लिए भेजा। वह दुकान पर पहुंचा तो सेल्समैन ने 90 रुपये निर्धारित मूल्य वाला राइडर टेट्रा पैक दिया, लेकिन इसके बदले 100 रुपये मांगे। उसने दुकान पर लगे क्यूआर कोड की तस्वीर भेजी। इसके बाद सुबह 9:08 बजे दुकान के स्कैनर पर 100 रुपये का ऑनलाइन भुगतान किया गया। यहां भी निर्धारित मूल्य से 10 रुपये अधिक वसूले गए। संवादकेस-3गोड़हरा में झोले से बिक्रीबरदह। थाना क्षेत्र के गोड़हरा बाजार में सुबह करीब आठ बजे टीम पहुंची तो सुबेदार नाम का एक व्यक्ति झोले में शराब रखकर बैठा मिला। झोला बेंच के नीचे रखा था। पहले ग्राहक से रुपये लेता और फिर झोले से टेट्रा पैक निकालकर देता था। टीम ने उससे 80 रुपये कीमत वाला टेट्रा पैक लिया तो उसने अपने स्कैनर पर 100 रुपये का भुगतान कराया। पड़ताल के दौरान वह कुछ ग्राहकों से इसी कीमत के पैक के लिए 110 से 120 रुपये तक वसूलता भी मिला। संवादकेस-4सुबह 8:53 बजे हुआ भुगतानतहबरपुर। क्षेत्र में नई सड़क निजामाबाद पर फरहाबाद मोड़ और नई सड़क स्थित शराब की दुकानों पर सुबह पांच बजे से ही बिक्री शुरू होने की जानकारी मिली। यहां भी 80 रुपये कीमत वाले टेट्रा पैक के बदले 90 रुपये वसूले गए। संवाददाता ने सुबह 8:53 बजे दुकान के स्कैनर पर 90 रुपये का ऑनलाइन भुगतान किया। इस तरह यहां भी निर्धारित मूल्य से 10 रुपये अधिक लिए गए। संवादफोटो संख्यासुबह-सुबह शराब की दुकानों के आसपास से महिलाओं और छात्राओं का आना-जाना रहता है। ऐसे में दुकानों पर निर्धारित समय से पहले शराब की बिक्री होना ठीक नहीं है। कई बार दुकानें बंद दिखती हैं, लेकिन पीछे से या शटर के नीचे से शराब दी जाती है। प्रशासन को इस पर सख्ती से रोक लगानी चाहिए, ताकि महिलाओं और बच्चों को परेशानी न हो।- मधुबाला सिंह, फरिहा।फोटो संख्याशराब की बोतल और टेट्रा पैक पर जो कीमत लिखी होती है, ग्राहक को उतना ही भुगतान करना चाहिए। 80 रुपये के पैक के लिए 100 से 120 रुपये लेना खुली मनमानी है। सुबह पांच बजे से शराब बिक रही है तो आबकारी विभाग की निगरानी पर भी सवाल उठता है। ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। -रामचंद्र, बरदह।000वर्जनशराब की दुकानों के संचालन का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक निर्धारित है। निर्धारित समय से पहले शराब की बिक्री करना और प्रिंट रेट से अधिक कीमत वसूलना नियमों का उल्लंघन है। यदि किसी दुकान पर ऐसा किया जा रहा है तो मामले की जांच कराई जाएगी। दोषी पाए जाने पर लाइसेंसधारक और जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सभी आबकारी निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में दुकानों की नियमित जांच करने के निर्देश दिए जाएंगे। -राजेश कुमार मिश्रा, जिला आबकारी अधिकारी आजमगढ़।