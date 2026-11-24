Azamgarh News: आरआरबी ग्रुप-डी में नौकरी दिलाने के नाम पर पांच लाख रुपये की ठगी का आरोपी गिरफ्तार
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 02:06 AM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 02:06 AM IST
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आरआरबी ग्रुप-डी में नौकरी दिलाने के नाम पर पांच लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोपी अमरेज कुमार को पुलिस ने अतरौलिया कस्बे के सम्मो माता मंदिर के पास से सोमवार सुबह गिरफ्तार किया है।
थाना प्रभारी अश्वनी कुमार दुबे ने बताया कि अमरेज कुमार जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के गजेन्धरपट्टी भेदौरा का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र के बरबोझी निवासी सौरभ सिंह ने 20 नवंबर को अतरौलिया थाने में प्रार्थना पत्र देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
सौरभ ने बताया कि आरोपियों ने आरआरबी ग्रुप-डी में नौकरी दिलाने के नाम पर उससे पांच लाख रुपये लिए थे। आरोप था कि सहवादी जीयनपुर थाने के जमीन हरखोरी घनछुला निवासी अमरजीत सिंह को फर्जी नियुक्ति पत्र बनाकर दिया गया था। नौकरी नहीं मिलने पर जब रुपये वापस मांगे गए तो आरोपियों ने आनाकानी की। उन्होंने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी।
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थाना प्रभारी अश्वनी कुमार दुबे ने बताया कि अमरेज कुमार जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के गजेन्धरपट्टी भेदौरा का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र के बरबोझी निवासी सौरभ सिंह ने 20 नवंबर को अतरौलिया थाने में प्रार्थना पत्र देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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सौरभ ने बताया कि आरोपियों ने आरआरबी ग्रुप-डी में नौकरी दिलाने के नाम पर उससे पांच लाख रुपये लिए थे। आरोप था कि सहवादी जीयनपुर थाने के जमीन हरखोरी घनछुला निवासी अमरजीत सिंह को फर्जी नियुक्ति पत्र बनाकर दिया गया था। नौकरी नहीं मिलने पर जब रुपये वापस मांगे गए तो आरोपियों ने आनाकानी की। उन्होंने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी।
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