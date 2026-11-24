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थाना प्रभारी अश्वनी कुमार दुबे ने बताया कि अमरेज कुमार जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के गजेन्धरपट्टी भेदौरा का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र के बरबोझी निवासी सौरभ सिंह ने 20 नवंबर को अतरौलिया थाने में प्रार्थना पत्र देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी।सौरभ ने बताया कि आरोपियों ने आरआरबी ग्रुप-डी में नौकरी दिलाने के नाम पर उससे पांच लाख रुपये लिए थे। आरोप था कि सहवादी जीयनपुर थाने के जमीन हरखोरी घनछुला निवासी अमरजीत सिंह को फर्जी नियुक्ति पत्र बनाकर दिया गया था। नौकरी नहीं मिलने पर जब रुपये वापस मांगे गए तो आरोपियों ने आनाकानी की। उन्होंने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी।