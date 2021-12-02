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वहीं, स्टेट हाईवे-10 पर 10 दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और अन्य जिला मार्गों के भी स्थान सूची में शामिल हैं। हाफिजपुर, उकरौड़ा, भंवरनाथ, मंदुरी, बेलइसा, रानी की सराय, गोसाई की बाजार और बिंद्रा बाजार जैसे प्रमुख स्थानों पर हादसों का खतरा बना हुआ है।राष्ट्रीय राजमार्ग पर हाफिजपुर, उकरौड़ा, खोजापुर, कंधरापुर कस्बा, मंदुरी, भंवरनाथ, सेहदा बाईपास, अनवरगंज, जीयनपुर कस्बा, जमसर, नवोदय नगर और जिवली सहित 24 स्थान दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र के रूप में दर्ज हैं। इसी तरह ठेकमा, कप्तानगंज, कौड़िया, देउरपुर, रानीपुर, 100 शैया अस्पताल, बुढ़ऊ बाबा कट, छावनी, सैनिक ढाबा, गोसाई की बाजार, बिंद्रा बाजार और जोकहरा भी इस सूची में शामिल हैं। स्टेट हाईवे पर जगदीशपुर, शाहगढ़, बेलइसा चौराहे से पहले का स्थान, हाइडिल सिधारी, बेलइसा चौराहा, रानी की सराय कस्बा, खुझिया बाजार, कुकड़ीपुर, बनगांव और मार्टीनगंज को चिह्नित किया गया है।00एक्सप्रेसवे और जिला मार्ग भी दुर्घटना के लिहाज से संवेदनशीलआजमगढ़। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किशुनदासपुर अंडरपास को भी दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र में शामिल किया गया है। इसके अलावा एमडीआर और ओडीआर मार्गों पर श्रीनगर सियरहा, बवाली मोड़ और पटवध सरैया को सूची में जगह दी गई है। इन स्थानों को चिह्नित करने का उद्देश्य दुर्घटनाओं की आशंका वाले क्षेत्रों की पहचान कर सड़क सुरक्षा के इंतजाम करना है। हालांकि, ब्लैक स्पॉट की सूची में शामिल स्थानों पर दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए क्या-क्या इंतजाम किए गए हैं, इसकी जानकारी अलग से सामने आनी बाकी है। इन स्थानों पर संकेतक, रिफ्लेक्टर, स्ट्रीट लाइट, स्पीड कंट्रोल और सड़क इंजीनियरिंग से जुड़े सुधार कितने प्रभावी हैं, यह भी जांच का विषय है। खासकर हाफिजपुर, भंवरनाथ, बेलइसा और बिंद्रा बाजार जैसे व्यस्त स्थानों पर यातायात व्यवस्था और सड़क सुरक्षा के इंतजामों की समीक्षा जरूरी है।