विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मुबारकपुर में 20 हजार से अधिक बुनकर रेशमी साड़ी के कारोबार से जुड़े हैं। इनके उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2017 में 158 दुकानों का बुनकर विपणन केंद्र बनाया गया। लेकिन यह केंद्र बुनकरों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका।हालात यह हैं कि 158 दुकानों वाले इस केंद्र में 68 दुकानें अब भी खाली पड़ी हैं। बाजार की समस्या से जूझ रहे बुनकर आज भी अपने उत्पादों की बिक्री के लिए परेशान हैं। विपणन केंद्र में कुल 158 दुकानें बनाई गई हैं। इनमें करीब 90 दुकानों का ही आवंटन हो सका है।पूर्व जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने यहां साप्ताहिक बाजार लगवाने की योजना तैयार कर आदेश भी जारी किया था। इससे बुनकरों को अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने की उम्मीद जगी थी, लेकिन उनके स्थानांतरण के बाद योजना आगे नहीं बढ़ सकी। नतीजतन केंद्र का उद्देश्य अधूरा रह गया।00फोटो संख्या- 40मुबारकपुर की पहचान बनारसी साड़ी और हथकरघा उत्पादों से है, लेकिन तैयार माल की बिक्री के लिए व्यवस्थित बाजार नहीं मिल पाता। बुनकर मेहनत और पूंजी लगाकर साड़ियां तैयार करते हैं, मगर बाजार में उचित कीमत और खरीदार मिलने की गारंटी नहीं है।- बुनकर एहतेशाम00फोटो संख्या- 41विपणन केंद्र का सही ढंग से संचालन होता तो स्थानीय बुनकरों को काफी सहूलियत मिलती। डिजाइन के हिसाब से एक साड़ी तैयार करने पर बुनकर को 500 से 1500 रुपये तक मजदूरी मिलती है। मेहनत और समय अधिक लगने के बावजूद आमदनी सीमित रहती है।- बुनकर साजिद अंसारी00फोटो संख्या- 42हथकरघा पर साड़ी तैयार करना आसान काम नहीं है। एक साड़ी बनाने में कम से कम तीन दिन लगते हैं। इसमें मुख्य बुनकर के साथ दो सहायक भी काम करते हैं। इसके लिए कटान, रेशम और जरी जैसे कच्चे माल की जरूरत पड़ती है।- बुनकर मुख्तार अहमद00फोटो संख्या- 43कारोबार में कच्चे माल की कीमत, मजदूरी और बाजार की प्रतिस्पर्धा का असर पड़ रहा है। बुनकरों को अपने उत्पाद बेचने के लिए बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि विपणन केंद्र में नियमित बाजार की व्यवस्था हो और बाहर से व्यापारी व ग्राहक आएं तो बुनकरों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य मिल सकता है। - इफ़्तिख़ार अहमद00 वर्जनमुबारकपुर की रेशमी साड़ी को बाजार दिलाने का प्रयास हो रहा है। इसके लिए शासन से पत्राचार किया जा रहा है। बुनकर समितियों का भी नवीनीकरण कराया जा रहा है। जल्द ही बदलाव दिखेगा। -सुधांशु, एडीआई