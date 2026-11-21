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मिड टर्म परीक्षाएं कृषि महाविद्यालय में स्नातक, परास्नातक एवं पीएचडी प्रथम वर्ष के छात्र-छात्राओं के लिए आयोजित की गई थीं। वहीं, जन भवन के निर्देश पर भारतीय ज्ञान प्रणाली के तहत भारत बौद्धिक परीक्षा 2.0 का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के लगभग 170 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया।कुलपति ने विभिन्न परीक्षा कक्षों में पहुंचकर परीक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने परीक्षा को सुचारु एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।इस मौके पर वानिकी अधिष्ठाता भगवान दीन, कृषि अधिष्ठाता एच.के. सिंह और कुलपति के ओएसडी जसवंत सिंह उपस्थित रहे। सीताराम मिश्रा, आर.के. आनंद और आस्तिक झा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।