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हसनपुर क्षेत्र के सांथलपुर और ब्रह्माबाद गांवों में पहले से ही 25-25 घनमीटर क्षमता के गोबर गैस संयंत्र संचालित हैं। इनसे बनने वाली गैस का इस्तेमाल गोशालाओं में किया जा रहा है। अब मऊमयचक में भी संयंत्र बनने से गोबर का बेहतर निस्तारण होगा और वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत विकसित होगा। विज्ञापन

जिला पंचायत राज अधिकारी नितिन कुमार ने बताया कि गोबर गैस संयंत्र बनाने का काम शुरू हो चुका है। इसके तैयार होने पर गोशाला को गैस की आपूर्ति की जाएगी। जरूरत के अनुसार ग्रामीणों को भी गैस उपलब्ध कराई जाएगी। हसनपुर क्षेत्र के सांथलपुर और ब्रह्माबाद गांवों में पहले से ही 25-25 घनमीटर क्षमता के गोबर गैस संयंत्र संचालित हैं। इनसे बनने वाली गैस का इस्तेमाल गोशालाओं में किया जा रहा है। अब मऊमयचक में भी संयंत्र बनने से गोबर का बेहतर निस्तारण होगा और वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत विकसित होगा।जिला पंचायत राज अधिकारी नितिन कुमार ने बताया कि गोबर गैस संयंत्र बनाने का काम शुरू हो चुका है। इसके तैयार होने पर गोशाला को गैस की आपूर्ति की जाएगी। जरूरत के अनुसार ग्रामीणों को भी गैस उपलब्ध कराई जाएगी।

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अमरोहा। ब्लॉक की ग्राम पंचायत मऊमयचक स्थित गोशाला में 31 लाख रुपये की लागत से 60 घनमीटर क्षमता का गोबर गैस संयंत्र बनाने का काम शुरू हो गया है। इसके लिए शासन से धनराशि मंजूर होकर ग्राम पंचायत के खाते में आ चुकी है। गोशाला से निकलने वाले गोबर से गैस बनाई जाएगी, जिसका उपयोग गोशाला के साथ आसपास के ग्रामीण भी कर सकेंगे।