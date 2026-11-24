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मोहल्ला वासुदेव नगर में नगर पालिका का नलकूप संख्या-14 संचालित है। इसके बराबर में बने ओवरहेड टैंक से शहर के आधा दर्जन से अधिक मोहल्लों में पानी की आपूर्ति की जाती है। सोमवार दोपहर करीब 12 एक किशोर चोरी-छिपे टैंक पर चढ़ गया। वह वहां फोटो खींच रहा था। इसी दौरान नलकूप ऑपरेटर की नजर उस पर पड़ गई।ऑपरेटर ने किशोर को सुरक्षित नीचे उतार लिया। इसी बीच किसी ने टैंक में जहर डालने की अफवाह फैला दी। देखते ही देखते यह बात पालिका अधिकारियों तक पहुंच गई। पानी की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरतते हुए कर्मचारियों ने ओवरहेड टैंक को पूरी तरह खाली करा दिया। इससे संबंधित मोहल्लों में जलापूर्ति बंद हो गई।नगर पालिका के जेई तपेश कुमार ने बताया कि मोहल्ले का ही एक किशोर फोटो खींचने के लिए टैंक पर चढ़ा था। ऑपरेटर ने उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया था। इसी दौरान जहर डालने की अफवाह फैल गई। एहतियात के तौर पर टैंक खाली कराया गया। रात करीब आठ बजे दोबारा पेयजलापूर्ति शुरू करा दी गई।