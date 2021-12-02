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उन्होंने लिखा कि कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान, दीपदान और तुलसी पूजन का विशेष धार्मिक महत्व है। इसी आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ा तिगरी मेला हर साल उत्तर प्रदेश के साथ दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, मेले की परंपरा त्रेता युग में श्रवण कुमार और महाभारत काल में पांडवों से जुड़ी हुई है। वर्ष 2017 में प्रदेश सरकार ने इसे राजकीय मेले का दर्जा दिया था। आलेख में इस वर्ष के मेले की व्यवस्थाओं और उपलब्धियों का भी उल्लेख किया गया है। 20 से 25 नवंबर तक आयोजित मेले में करीब 44 लाख श्रद्धालु पहुंचे, जबकि कार्तिक पूर्णिमा पर लगभग 18 लाख लोगों ने गंगा में स्नान किया। करीब 700 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले मेले को 24 सेक्टरों में बांटा गया। पहली बार तिगरी और गढ़ को जोड़ने के लिए 200 मीटर लंबे पांटून पुल का निर्माण कराया गया।मंडलायुक्त ने मेले के बदलते स्वरूप पर चिंता भी जताई। उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर नशाखोरी, हुड़दंग, प्लास्टिक कचरा और गंदगी जैसी प्रवृत्तियां मेले की धार्मिक गरिमा को प्रभावित करती हैं। गंगा की निर्मलता बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अपने आलेख में संदेश दिया कि मेले के तंबू भले ही उखड़ जाएं, लेकिन गंगा से जुड़ी आस्था, संस्कृति और सामूहिक स्मृतियां हमेशा जीवित रहेंगी। क्योंकि तिगरी मेला केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता और परंपराओं की निरंतरता का प्रतीक है।