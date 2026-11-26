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ग्राम कुम्हारपुरा निवासी दल सिंह का बेटा मुरादाबाद में रहता है। मंगलवार को उनके दो पोतों का जन्मदिन था। दल सिंह अपनी पत्नी के साथ पोतों के जन्मदिन समारोह में शामिल होने के लिए मुरादाबाद गए थे। मंगलवार की रात चोर उनके मकान के गेट पर लगा ताला तोड़ कर भीतर घुस गए। उन्होंने कमरे में रखी अलमारी व सेफ के ताले तोड़कर उसमें रखे सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। बुधवार की सुबह मेनगेट का ताला टूटा देखकर गांव में ही रहने वाले उसके भाइयों ने दल सिंह को फोन पर सूचना दी। सूचना मिलने पर दल सिंह गांव आ गए। दल सिंह ने बताया कि चोर अपने साथ सोने-चांदी के आभूषण व 15 हजार रुपये की नकदी अपने साथ ले गए हैं। दल सिंह ने कानूनी कार्रवाई के लिए थाने में तहरीर दी है। थानाध्यक्ष अतवीर सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

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बछरायूं। पोतों के जन्मदिन समारोह में शामिल होने गए ग्रामीण के घर को चोरों ने अपना निशाना बना लिया। चोरों ने मकान का ताला तोड़ कर भीतर प्रवेश किया। अलमारी के ताले तोड़कर उसमें रखे लाखों रुपये कीमत के सोने-चांदी के आभूषण व 15 हजार रुपये की नकदी साफ कर दी। सवेरे को मेनगेट का टूटा ताला देखकर भाइयों ने ग्रामीण को सूचना दी। पुलिस को तहरीर दी गई है।