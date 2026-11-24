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मामला गजरौला थाना क्षेत्र से जुड़ा है। एडीजीसी राकेश मिश्रा ने बताया कि गजरौला थाने के तत्कालीन एसएचओ ओमप्रकाश राणा ने 29 मई 2010 को थाना क्षेत्र के गांव सादुल्लापुर निवासी मुकेश के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद नौ सितंबर 2019 को गजरौला थाने में तत्कालीन दरोगा सुकर्मपाल राणा ने मुकेश कुमार के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। दोनों मामलों में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था। हालांकि, बाद में वह जमानत पर बाहर आ गया था।दोनों मामलों की सुनवाई एफटीसी द्वितीय की अदालत में चल रही थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में मुकेश को एक साल एक महीने के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, गैंगस्टर एक्ट के मामले में दो साल दो महीने के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। इस तरह दोनों मामलों में कुल 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।