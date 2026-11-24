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सूर्यास्त होते ही श्रद्धालुओं के गंगा घाटों पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। हाथों में दीप लेकर पहुंचे लोगों ने विधि-विधान से पूजन किया और अपने पूर्वजों की स्मृति में गंगा में दीप प्रवाहित किए। इस दौरान घाटों पर माहौल भावुक हो गया। दीपदान के बाद श्रद्धालुओं ने पुरोहितों को वस्त्र, अन्न और दक्षिणा आदि का दान भी किया। कम उम्र में अपनों को खो चुके मासूम भी दीपदान करते नजर आए। उनके चेहरों पर अपनों को खोने का दर्द साफ झलक रहा था।देर रात तक दीपदान का सिलसिला चलता रहा। उधर, कार्तिक पूर्णिमा के मुख्य स्नान के लिए श्रद्धालुओं के तिगरी पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। पिछले कई दिनों से गंगा किनारे तंबू लगाकर रह रहे श्रद्धालुओं के कारण यहां तंबुओं का शहर बस गया है। श्रद्धालु धार्मिक अनुष्ठान करने के साथ गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा का मुख्य स्नान होगा। इसके साथ ही मेले का समापन हो जाएगा और श्रद्धालुओं के घर लौटने का सिलसिला शुरू हो जाएगा।महाभारत काल से जुड़ी है दीपदान की परंपरातिगरी गंगा मेले में चतुर्दशी पर दीपदान की परंपरा महाभारत काल से जुड़ी मानी जाती है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध में मारे गए हजारों सैनिकों और असंख्य योद्धाओं की आत्मा की शांति के लिए पांडवों ने भगवान श्रीकृष्ण की मौजूदगी में सबसे पहले चतुर्दशी पर दीपदान किया था। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। कार्तिक पूर्णिमा के मुख्य स्नान से एक दिन पहले चतुर्दशी पर श्रद्धालु अपने पितरों का तर्पण करते हैं। विशेष रूप से वे लोग दीपदान करते हैं, जिनके किसी सगे संबंधी की एक वर्ष के भीतर मृत्यु हुई हो। मान्यता है कि मां गंगा में दीपदान करने से दिवंगत आत्माओं को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी आस्था के चलते हर साल हजारों श्रद्धालु गंगा में दीप प्रवाहित करते हैं।