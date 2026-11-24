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डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव पतेई खालसा निवासी साजिद हुसैन के मुताबिक, उसकी मुलाकात पीएनबी की जोया शाखा में सुमित नाम के युवक से हुई थी। आरोपी ने खुद को बैंक कर्मचारी बताकर सालाना 20 प्रतिशत तक मुनाफे का लालच दिया। आरोप है कि आठ जुलाई 2025 को उससे डेढ़ लाख रुपये लेकर तीन लाख रुपये प्रीमियम वाली फर्जी पॉलिसी भेज दी। जांच कराने पर बैंक प्रबंधक ने पॉलिसी फर्जी बताई। आरोपी ने 2.60 लाख रुपये वापस कर दिए, लेकिन 40 हजार रुपये नहीं लौटाए। रकम मांगने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी।एसपी से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि मामले में कोर्ट के आदेश पर सुमित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।