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विभाग 790 मेडिकल स्टोरों का सत्यापन पूरा कर चुका है, जबकि बाकी मेडिकल स्टोरों की जांच जारी है। जांच के दौरान कई ऐसे मेडिकल स्टोर मिले, जो मौके पर बंद थे, लेकिन उनके नाम पर दवाओं की खरीद-बिक्री दर्ज हो रही थी। नोटिस का जवाब नहीं देने और अनियमितताएं मिलने पर लाइसेंस निरस्त किए गए।पिछले दिनों मुरादाबाद में पकड़े गए नकली दवा का कारोबार करने वाले के तार अमरोहा से जुड़ने के बाद विभाग की जांच और अहम हो गई है। जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम जिलेभर में मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण और सत्यापन कर रही है। इस दौरान कई ऐसे मेडिकल स्टोर भी सामने आए, जो बंद पड़े थे, लेकिन उनके नाम पर दवाओं की खरीद-बिक्री से संबंधित गतिविधियां दर्ज होने की जानकारी सामने आई। विभाग ने ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए संचालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। इससे पहले भी विभाग की ओर से नियमों का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों पर कार्रवाई की जा चुकी है। औषधि निरीक्षक रुचि बंसल ने बताया कि जिलेभर में मेडिकल स्टोरों के सत्यापन के लिए अभियान चलाया गया। इसमें 790 थोक विक्रेता मेडिकल स्टोरों का सत्यापन किया गया। अनियमितता मिलने पर 45 के लाइसेंस निरस्त कर दिए। अब जिले में 96 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निरस्त किए जा चुके हैं। मेडिकल स्टोरों के सत्यापन का कार्य चल रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।