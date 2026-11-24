Amroha News: महाराष्ट्र पुलिस को चकमा देकर भाग गया सराफ
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 02:25 AM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 02:25 AM IST
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मंडी धनौरा। महाराष्ट्र में चोरी के सोने की खरीद-फरोख्त के मामले में वांछित सराफ पुलिस को चकमा देकर घर से फरार हो गया। महाराष्ट्र पुलिस अब उसे पकड़ने के लिए कोर्ट से वारंट हासिल करने की तैयारी कर रही है।
बीती 27 अक्तूबर को मुंबई के बांद्रा इलाके में चलती बस से एक अटैची चोरी हुई थी। मामले में पकड़े गए चुचैला कलां निवासी आरोपी ने चोरी का सोना गांव के ही एक सराफ को बेचने की बात बताई थी। उक्त सराफ पहले भी चोरी का सोना खरीदने के मामले में जेल जा चुका है।
इस सूचना पर महाराष्ट्र पुलिस ने 20 नवंबर को थाना पुलिस के साथ सराफ की दुकान पर दबिश दी। पुलिस को देखकर सराफ दुकान बंद कर घर में छिप गया। वारंट नहीं होने के कारण पुलिस उसे पकड़ नहीं सकी। दुकान के बाहर नोटिस चस्पा कर 22 नवंबर तक का समय दिया गया, लेकिन सराफ घर पर ताला लगाकर फरार हो गया।
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प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र सिंह ने बताया कि महाराष्ट्र पुलिस ने 21 नवंबर के बाद से संपर्क नहीं किया है।
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बीती 27 अक्तूबर को मुंबई के बांद्रा इलाके में चलती बस से एक अटैची चोरी हुई थी। मामले में पकड़े गए चुचैला कलां निवासी आरोपी ने चोरी का सोना गांव के ही एक सराफ को बेचने की बात बताई थी। उक्त सराफ पहले भी चोरी का सोना खरीदने के मामले में जेल जा चुका है।
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इस सूचना पर महाराष्ट्र पुलिस ने 20 नवंबर को थाना पुलिस के साथ सराफ की दुकान पर दबिश दी। पुलिस को देखकर सराफ दुकान बंद कर घर में छिप गया। वारंट नहीं होने के कारण पुलिस उसे पकड़ नहीं सकी। दुकान के बाहर नोटिस चस्पा कर 22 नवंबर तक का समय दिया गया, लेकिन सराफ घर पर ताला लगाकर फरार हो गया।
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प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र सिंह ने बताया कि महाराष्ट्र पुलिस ने 21 नवंबर के बाद से संपर्क नहीं किया है।