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बीती 27 अक्तूबर को मुंबई के बांद्रा इलाके में चलती बस से एक अटैची चोरी हुई थी। मामले में पकड़े गए चुचैला कलां निवासी आरोपी ने चोरी का सोना गांव के ही एक सराफ को बेचने की बात बताई थी। उक्त सराफ पहले भी चोरी का सोना खरीदने के मामले में जेल जा चुका है।इस सूचना पर महाराष्ट्र पुलिस ने 20 नवंबर को थाना पुलिस के साथ सराफ की दुकान पर दबिश दी। पुलिस को देखकर सराफ दुकान बंद कर घर में छिप गया। वारंट नहीं होने के कारण पुलिस उसे पकड़ नहीं सकी। दुकान के बाहर नोटिस चस्पा कर 22 नवंबर तक का समय दिया गया, लेकिन सराफ घर पर ताला लगाकर फरार हो गया।प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र सिंह ने बताया कि महाराष्ट्र पुलिस ने 21 नवंबर के बाद से संपर्क नहीं किया है।