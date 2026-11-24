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सुबह आठ बजे विधि-विधान से हवन-यज्ञ किया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं और शिविर में मौजूद लोगों को खिचड़ी, अचार और चटनी का प्रसाद वितरित किया गया। दोपहर दो बजे जिलाध्यक्ष चौधरी नेमपाल सिंह के नेतृत्व में किसान पंचायत हुई। इसका संचालन प्रदेश प्रवक्ता चौधरी सत्यवीर सिंह ने किया।पंचायत को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह ने कहा कि इस बार गंगा मेले में पिछले वर्षों की अपेक्षा बेहतर व्यवस्थाएं देखने को मिलीं। गंगा की तेज धारा और प्रतिकूल मौसम के बावजूद स्नान घाट, चेंजिंग रूम, सफाई, प्रकाश और यातायात की व्यवस्था अच्छी रही। चौड़ी सड़कों के कारण वाहनों के आवागमन में भी परेशानी नहीं हुई। असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण रखने के लिए पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रशासन ने सराहनीय काम किया है।प्रदेश प्रवक्ता चौधरी सत्यवीर सिंह ने गन्ना मूल्य घोषित नहीं होने पर किसानों की नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि चीनी मिलों का संचालन शुरू हुए 22 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक गन्ने का भाव घोषित नहीं किया है। पिछले वर्ष गंगा मेले के अवसर पर मुख्यमंत्री ने गन्ना मूल्य में वृद्धि की घोषणा की थी। इस बार भी किसानों को ऐसी ही उम्मीद थी। उन्होंने प्रदेश सरकार से गन्ने का मूल्य 550 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करने की मांग की।कार्यक्रम के अंत में संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गंगा घाट पर पहुंचकर देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाले शहीदों को नमन किया और उनकी स्मृति में दीपदान किया। इस दौरान चौधरी धर्मवीर सिंह, विक्रम पवार, राहुल यादव, मास्टर जगत सिंह चौहान, चौधरी नवलवीर सिंह, शेर सिंह राणा, रामपाल सिंह तंवर, हरप्रीत सिंह हैप्पी, कविता रानी, मंजू चौधरी मौजूद रहे।