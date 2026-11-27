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मामला शहर की अंजुम कॉलोनी का है। मोहल्ला निवासी मोहम्मद फैसल के मुताबिक, 25 नवंबर को उनके छोटे बेटे और इमरान के बेटे के बीच विवाद हो गया था। इस पर उन्होंने इमरान से बात की और घर लौट आए। आरोप है कि कुछ देर बाद इमरान, गुफरान, आदिल और फुरकान लाठी-डंडे व चाकू लेकर उनके घर में घुस आए और परिवार के साथ गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर फुरकान ने फैसल के हाथ पर चाकू से वार कर दिया, जबकि अन्य आरोपियों ने लाठी-डंडों से परिवार को पीटा। शोर सुनकर मोहल्ले के लोग पहुंचे तो आरोपी धमकी देते हुए भाग गए। विज्ञापन

सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

मामला शहर की अंजुम कॉलोनी का है। मोहल्ला निवासी मोहम्मद फैसल के मुताबिक, 25 नवंबर को उनके छोटे बेटे और इमरान के बेटे के बीच विवाद हो गया था। इस पर उन्होंने इमरान से बात की और घर लौट आए। आरोप है कि कुछ देर बाद इमरान, गुफरान, आदिल और फुरकान लाठी-डंडे व चाकू लेकर उनके घर में घुस आए और परिवार के साथ गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर फुरकान ने फैसल के हाथ पर चाकू से वार कर दिया, जबकि अन्य आरोपियों ने लाठी-डंडों से परिवार को पीटा। शोर सुनकर मोहल्ले के लोग पहुंचे तो आरोपी धमकी देते हुए भाग गए।सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

अमरोहा। बच्चों के बीच हुए विवाद में चार लोगों ने एक परिवार के घर में घुसकर गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों और चाकू से हमला कर दिया। चाकू लगने से एक युवक के हाथ में चोट आई। शोर सुनकर मोहल्ले के लोग पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।