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Amroha News: किशोरी को ले जाने वाले युवक के खिलाफ 13 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज

Tue, 03 Nov 2026 02:31 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:31 AM IST
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Case registered 13 days later against the youth who took away the teenage girl
सरायतरीन। हयातनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में 20 अक्तूबर को 17 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित पिता की तहरीर पर थाना प्रभारी ने दो लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। रिपोर्ट घटना के 13 दिन बाद दर्ज हुई है।
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पीड़ित पिता ने आरोप लगाया कि 20 अक्तूबर को उनकी 17 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। एक युवक उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। देर शाम जब वे घर लौटे तो बेटी वहां नहीं मिली। उन्होंने आसपास और रिश्तेदारों में काफी तलाश किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला।
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जानकारी मिलने पर उन्होंने युवक के भाई से बेटी को वापस करने को कहा।किन युवक के भाई ने बेटी को वापस करने से इन्कार कर दिया। उसने जान से मारने की धमकी भी दी।
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शोर-शराबा सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बमुश्किल मामले को शांत किया। घटना की सूचना तत्काल थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की।
क्षेत्राधिकारी कुलदीप कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर गांव नगला खोखर निवासी अनिल पाल और संतोष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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