Amroha News: सिपाही की मौत में पत्नी समेत समेत चार पर आत्महत्या को उकसाने की रिपोर्ट, पत्नी गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Fri, 27 Nov 2026 02:00 AM IST
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रहरा (अमरोहा)। गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेले में ड्यूटी पूरी कर घर लौटे यूपी पुलिस के सिपाही प्रदीप कुमार (39) की मौत के मामले में पुलिस ने पत्नी समेत चार लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के भाई ने भाभी के दो युवकों से संबंध होने और इसी वजह से घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है।
गांव फूलपुर निवासी प्रदीप कुमार की तैनाती फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ में थी। उनकी ड्यूटी गढ़ मेले में लगी थी। मंगलवार रात ड्यूटी के बाद वह चंदनपुर स्थित घर पहुंचे थे। बुधवार सुबह उनका शव घर में मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका था। पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचने पर परिजनों ने रहरा-हसनपुर मार्ग पर गंगेश्वरी मोड़ के सामने शव रखकर जाम लगा दिया था।
मृतक के भाई ने आरोप लगाया था कि उनकी भाभी के चंदनपुर निवासी दो सगे भाइयों से संबंध थे। इसका विरोध करने पर उनके सिपाही भाई को आत्महत्या के लिए उकसाया गया।
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सीओ पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मृतक की पत्नी, साले और चंदनपुर निवासी अरुण व उसके भाई नितिन के खिलाफ बीएनएस की धारा 108 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
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गांव फूलपुर निवासी प्रदीप कुमार की तैनाती फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ में थी। उनकी ड्यूटी गढ़ मेले में लगी थी। मंगलवार रात ड्यूटी के बाद वह चंदनपुर स्थित घर पहुंचे थे। बुधवार सुबह उनका शव घर में मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका था। पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचने पर परिजनों ने रहरा-हसनपुर मार्ग पर गंगेश्वरी मोड़ के सामने शव रखकर जाम लगा दिया था।
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मृतक के भाई ने आरोप लगाया था कि उनकी भाभी के चंदनपुर निवासी दो सगे भाइयों से संबंध थे। इसका विरोध करने पर उनके सिपाही भाई को आत्महत्या के लिए उकसाया गया।
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सीओ पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मृतक की पत्नी, साले और चंदनपुर निवासी अरुण व उसके भाई नितिन के खिलाफ बीएनएस की धारा 108 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है।