Amroha News: आरोपी ने दूल्हे को धमकी देने के साथ युवती के एआई से तैयार आपत्तिजनक फोटो भी भेजे थे

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बीते शनिवार को चांदपुर क्षेत्र से थाना क्षेत्र के एक गांव में बरात आई थी। आरोप है कि बरातियों के स्वागत के बाद गांव निवासी अरशद ने दूल्हे को फोन कर युवती को अपनी प्रेमिका बताते हुए निकाह करने पर जान से मारने की धमकी दी। इससे दूल्हे और उसके परिजनों ने निकाह से इन्कार कर दिया और बरात बिना दुल्हन के लौट गई। बिरादरी की पंचायत और थाने में शिकायत के बाद भी वे तैयार नहीं हुए।युवती के पिता ने रविवार रात रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि अरशद ने एआई से आपत्तिजनक फोटो तैयार कर दूल्हे को भेजे थे। सीओ अंजलि कटारिया ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और आर्थिक व मानसिक हानि पहुंचाने की रिपोर्ट दर्ज की गई है। साइबर सेल की मदद से फोटो तैयार करने वालों की जानकारी जुटाई जा रही है।