विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

उमाशंकर ने बताया कि उनका बेटा सोनू बुधवार को शिमला से घर आया था। बृहस्पतिवार को वह पत्नी महिमा को लाने मोहनगंज के मठिया मजरे कमई विराज स्थित ससुराल गया था। देर शाम वह अकेले घर लौट आया। रात में भोजन करने के बाद कमरे में सोने चला गया। शुक्रवार सुबह कमरे में बेटा नहीं मिला तो परिजनों ने तलाश शुरू की।घर से कुछ दूरी पर कुएं के पास उसकी चप्पल दिखाई दी। कुएं में झांककर देखा तो सोनू का शव पड़ा था। पुलिस की मदद से शव बाहर निकलवाया गया। परिजनों के मुताबिक सोनू की शादी पांच साल पहले हुई थी। पत्नी महिमा से आए दिन विवाद होता था। वह पिछले छह महीने से मायके में रह रही थी। इसको लेकर सोनू परेशान रहता था।ग्रामीणों का कहना है कि पत्नी के मायके में रहने और पारिवारिक विवाद को लेकर सोनू काफी समय से तनाव में था। गांव में चर्चा है कि उसके मोबाइल में पत्नी और ससुर से बातचीत की कुछ रिकॉर्डिंग भी मौजूद हैं। हालांकि इन रिकॉर्डिंग की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।सोनू की मौत से मां संगीता का रो-रोकर बुरा हाल है। वह बार-बार यही कहती रहीं कि कोई उनके बेटे को बुला दो। भाई अनुज और पिता उमाशंकर भी सदमे में हैं। घर पर जुटे रिश्तेदार और ग्रामीण परिजनों को सांत्वना देने में जुटे रहे।क्षेत्राधिकारी दिनेश मिश्र ने बताया कि पिता की तहरीर पर महिमा और राजकुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। परिजनों ने मोबाइल में प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने से जुड़ी बातचीत की रिकॉर्डिंग होने की बात कही है। मोबाइल का लॉक खुलवाने के बाद रिकॉर्डिंग की जांच की जाएगी। मामले के सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।