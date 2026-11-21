विज्ञापन



मृतका के मामा राजमणि ने बताया कि अंशिकाघर पर खाना खाकर सोने चली गई थी। इसके बाद उसने जहरीला पदार्थ खा लिया था। थानाध्यक्ष अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि शव पोस्टमार्टम कराया गया है। परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है। (संवाद)

विज्ञापन

हजपुरा। सम्मनपुर क्षेत्र के युसुफपुर सकरा निवासी बंशीलाल की बेटी अंशिका (15) वर्ष ने शुक्रवार रात नौ बजे घर में जहरीला पदार्थ खा लिया। उसकी हालत बिगड़ने लगी तो परिजनों को जानकारी हुई। परिजन तुरंत इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर आए जहां से उसे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान करीब रात 11 बजे उसकी मौत हो गई।