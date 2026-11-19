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जानकारी के अनुसार, दोनों युवक बाइक से असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा देने के लिए गोरखपुर जा रहे थे। इसी दौरान सुबह गोरखपुर के खजनी के पास उनकी बाइक सड़क पर खड़े ट्रेलर से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मोहम्मद आसिफ को मृत घोषित कर दिया। मो. आफताब की हालत नाजुक बनी हुई है और उनका इलाज चल रहा है।मृतक मोहम्मद आसिफ अपने पांच बहनों और छह भाइयों में पांचवें नंबर पर थे। उनके तीन बड़े भाई मुंबई में निजी कंपनी में नौकरी करते हैं, जबकि छोटा भाई पढ़ाई कर रहा है। पांच बहनों में से तीन का विवाह हो चुका है। पिता करार हुसैन का तीन वर्ष पूर्व निधन हो चुका था। घटना से परिवार में गहरा शोक है। सीओ अनूप सिंह ने बताया कि गोरखपुर में युवक की मौत की सूचना मिली है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।