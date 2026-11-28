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क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी ने 20 नवंबर की शाम करीब सात बजे जहरीला पदार्थ खा लिया था। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले गए। वहां से उसे मेडिकल कॉलेज सद्दरपुर रेफर कर दिया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 21 नवंबर को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।अंतिम संस्कार के बाद घर की छानबीन के दौरान परिजनों को एक सुसाइड नोट मिला। इसमें किशोरी ने यशवंत के साथ प्रेम संबंध और शारीरिक संबंध बनाने का जिक्र करते हुए उसे अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था। परिजनों को किशोरी के मोबाइल फोन में आरोपी के नंबर से हुई एसएमएस चैट भी मिली। इसके आधार पर किशोरी की मां ने पुलिस को तहरीर दी थी। क्षेत्राधिकारी नगर अरुण कुमार नौहवार ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है।