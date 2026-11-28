Ambedkar Nagar News: किशोरी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी गिरफ्तार
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 10:43 PM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 10:43 PM IST
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हजपुरा। सम्मनपुर क्षेत्र में जहरीला पदार्थ खाने से 15 वर्षीय किशोरी की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार सुबह 8:40 बजे पुलिस ने यशवंत उर्फ गिल्लू को परस कटुई गांव स्थित जगलेश्वर महादेव मंदिर के पास से गिरफ्तार किया। किशोरी की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की प्राथमिकी दर्ज की थी।
क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी ने 20 नवंबर की शाम करीब सात बजे जहरीला पदार्थ खा लिया था। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले गए। वहां से उसे मेडिकल कॉलेज सद्दरपुर रेफर कर दिया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 21 नवंबर को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।
अंतिम संस्कार के बाद घर की छानबीन के दौरान परिजनों को एक सुसाइड नोट मिला। इसमें किशोरी ने यशवंत के साथ प्रेम संबंध और शारीरिक संबंध बनाने का जिक्र करते हुए उसे अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था। परिजनों को किशोरी के मोबाइल फोन में आरोपी के नंबर से हुई एसएमएस चैट भी मिली। इसके आधार पर किशोरी की मां ने पुलिस को तहरीर दी थी। क्षेत्राधिकारी नगर अरुण कुमार नौहवार ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है।
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क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी ने 20 नवंबर की शाम करीब सात बजे जहरीला पदार्थ खा लिया था। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले गए। वहां से उसे मेडिकल कॉलेज सद्दरपुर रेफर कर दिया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 21 नवंबर को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।
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अंतिम संस्कार के बाद घर की छानबीन के दौरान परिजनों को एक सुसाइड नोट मिला। इसमें किशोरी ने यशवंत के साथ प्रेम संबंध और शारीरिक संबंध बनाने का जिक्र करते हुए उसे अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था। परिजनों को किशोरी के मोबाइल फोन में आरोपी के नंबर से हुई एसएमएस चैट भी मिली। इसके आधार पर किशोरी की मां ने पुलिस को तहरीर दी थी। क्षेत्राधिकारी नगर अरुण कुमार नौहवार ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है।
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