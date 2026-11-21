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देर रात तक उनकी पहचान नहीं हो सकी थी। ग्रामीणों की मदद से घायलों को पीएचसी रामनगर पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया।थानाध्यक्ष शशांक शुक्ला ने बताया कि घटना की सूचना मिली है। सड़क पर अवरोध के लिए डाली गई मिट्टी हटवाई जा रही है। संवाद

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आलापुर। इंदईपुर-बसखारी मार्ग पर शनिवार रात करीब 8:30 बजे पुलिया निर्माण के लिए सड़क पर गिराई गई मिट्टी के ढेर पर चढ़कर बाइक अनियंत्रित हो गई। हादसे में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।