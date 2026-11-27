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अरविंद अपनी मौसी के घर तिलक समारोह में जाने के लिए सेविंग कराने पहुंचा था। घटना के समय मौजूद लोगों ने बताया कि जब वह सेविंग के लिए कुर्सी पर बैठा, उसके कुछ ही देर बाद टोपी पहने तीन युवक गमछे से मुंह ढककर सैलून पहुंचे। नाई को बगल कर पहली गोली अरविंद के सिर के बीच में मारी।पहली गोली चलते ही अफरातफरी का माहौल हो गया। इसी बीच अन्य दो आरोपियों ने भी गोली चला दी। घटनास्थल के पास मौजूद लोगों के मुताबिक, गोली मारने के बाद सैलून के बाहर खड़ी लगभग दस से 15 बाइक सवार भी वहां से भाग गए। लोगों ने अरविंद को एसआरएन अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चर्चा है कि पांच से छह राउंड फायरिंग की गई। जबकि, डीसीपी नगर सागर जैन ने बताया कि अरविंद को तीन गोली लगी हैं।अरविंद पांच भाइयों राजीव, जितेंद्र, अमित, रोहित और एक गुड़िया में सबसे छोटा था। परिवार में पत्नी आरती व एक बेटा है। अरविंद की मां का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि अरविंद पर जॉर्जटाउन थाने में मुकदमे भी दर्ज हैं। परिजनों के मुताबिक वह प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था।अरविंद भारतीया को तीन गोली लगी थी। उसे एसआरएन अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल का फॉरेंसिक टीम ने निरीक्षण किया है। घटना के खुलासे के लिए तीन टीमों का गठन किया गया है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।- सागर जैन, डीसीपी नगर