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जानकारी के अनुसार, झूंसी के लखराजपुर निवासी रितेश कुमार गुप्ता अपनी पत्नी शीलू गुप्ता (30) के साथ मंगलवार शाम करीब पांच बजे मामा की शादी में शामिल होने नैनी जा रहे थे। नए यमुना पुल पर मनकामेश्वर मोड़ के पास पीछे से आ रही एक सरकारी बस ने अनियंत्रित होकर उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही शीलू सड़क पर गिर गईं और गंभीर रूप से घायल हो गईं। पुलिस ने घायल महिला को एसआरएन अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पति रितेश की तहरीर पर कीडगंज थाने पुलिस ने प्राथमिक की दर्ज की है।

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नए यमुना पुल पर मनकामेश्वर मोड़ के पास मंगलवार शाम एक तेज रफ्तार सरकारी बस की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत हो गई। दंपती शादी समारोह में शामिल होने नैनी जा रहे थे। पुलिस ने आरोपी बस चालक को हिरासत में लेकर वाहन को कब्जे में ले लिया है।