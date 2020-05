{"_id":"5ebbab37a4c8924bbc7b7457","slug":"two-new-korona-positive-in-kaushambi","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0915\u094c\u0936\u093e\u092e\u094d\u092c\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u094b\u0930\u094b\u0928\u093e \u0915\u0947 \u0926\u094b \u0928\u090f \u092a\u0949\u091c\u093f\u091f\u093f\u0935 \u092e\u093f\u0932\u0947","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

कौशाम्बी में कोरोना के दो नए पॉजिटिव मिले

न्यूज नेटवर्क, कौशाम्बी Updated Wed, 13 May 2020 01:42 PM IST

कौशाम्बी में दो नए कोरोना मरीज मिले हैं। इनकी जांच रिपोर्ट लैब में भेजी गई थी, जिसमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है।



मेडिकल कालेज के कोरोना लैब में बुधवार सुबह की शिफ्ट में कुल 43 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें प्रयागराज केा 3, चित्रकूट के 23, सोनभद्र के 9, मिर्जापुर के 5 और कौशाम्बी के तीन नमूने शामिल थे। सभी नमूने निगेटिव पाए गए, लेकिन कौशाम्बी के तीन सैंपल में से दो में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है।



दोनो को प्रयागराज लाया जा रहा है। इनके परिवार को होम क्वारंटीन किया गया है। संपर्क में आने वालों का पता लगाया जा रहा है।



n the Morning shift we have tested 43 samples ( Chitrakoot 23,Sonbhadra 9, Mirzapur 5, prayagraj 3,kaushambi 3 ) All are negative except 2 (Md. Javed and Bacchalal from kaushambi) are positive.