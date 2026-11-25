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मेले में तैनात रहेंगी डॉग स्क्वॉड की छह टीमें

मेले में सुरक्षा के लिए डॉग स्क्वॉड की छह टीम, चार क्विक रिस्पॉन्स टीम, 50 सरकारी व 200 निजी गोताखोर एटीएस की दो टीम तैनात रहेंगी। कुल 19 थाने और 55 चौकियां बनाई जाएंगी। साथ ही एआई क्षमता से लैस 450 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। महाकुंभ के दौरान इस्तेमाल हुए लाइफ ब्वाॅय का भी प्रयोग किया जाएगा।

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माघ मेला में वाराणसी, गोरखपुर समेत पूर्वांचल के अन्य जिले से आने वाले श्रद्धालुओं को जाम से निजात दिलाने के लिए झूुंसी में पहली बार अस्थायी ट्रैफिक पुलिस लाइन बनाई जाएगी। प्रत्येक वर्ष प्रयागराज-वाराणसी मार्ग स्थित अंदावा, टीकर माफी मोड़, होमगार्ड तीराहा, झूंसी पुलिया लोटस तिराहा समेत पुराने जीटी रोड पर श्रद्धालुओं को जाम की समस्या को देखते हुए फैसला लिया गया है। एक ट्रैफिक लाइन संगम और दूसरी झूंसी क्षेत्र में बनाई जाएगी। मेले में एक हजार से अधिक ट्रैफिक पुलिसकर्मियों काे तैनात किया जाएगा। इनमें से करीब 350 पुलिसकर्मी झूंसी पुलिस लाइन भेजे जाएंगे। माघ मेला डीसीपी विवेक चंद्र ने बताया कि श्रद्धालुओं को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए पहली बार झूंसी में अस्थायी ट्रैफिक पुलिस लाइन बनाई जाएगी। इसके बनने से पूर्वांचल के जिलों की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी।