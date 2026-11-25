विज्ञापन

मुख्य अतिथि जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने शृंग्वेरपुरधाम को धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व में अयोध्या से कम नहीं बताया। शंकराचार्य ने इस धाम को एक प्रतिष्ठित तीर्थ के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने केवट भोला निषाद का माल्यार्पण कर अभिनंदन भी किया। क्षेत्रीय विधायक गुरु प्रसाद मौर्य ने मेले के सफल आयोजन पर समिति को बधाई दी।मौके पर महामंत्री उमेश चंद्र द्विवेदी, पूर्व न्यायाधीश सुधीर नारायण अग्रवाल, डॉ. बालकृष्ण पांडेय, कन्हैयालाल पांडेय, पूर्व विधायक प्रभाशंकर पांडेय, अमरजीत कुशवाहा, मनोज द्विवेदी और दीपा मौर्य आदि रहे।