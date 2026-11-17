Prayagraj News: उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ संपन्न हुआ महापर्व
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Tue, 17 Nov 2026 02:17 AM IST
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लोक आस्था का चार दिवसीय महापर्व छठ पूजा सोमवार को प्रातः उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही समाप्त हो गया। छठ व्रती महिलाओं ने 36 घंटे के महाव्रत के बाद सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा समाप्त की। नगर पंचायत कोरांव के अटल सरोवर, गांधी चौराहा, बढ़वारी, टीकर आदि गांवों में भी छठ घाटों पर पहुंचकर अर्घ्य के समय नगर पंचायत अध्यक्ष ओमप्रकाश केसरी, सुमित पांडे व क्षेत्र के समाजसेवी नेता प्रमोद प्यासी ने क्षेत्र की समस्त व्रती महिलाओं पर पुष्प वर्षा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।
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