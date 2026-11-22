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मृतक के बड़े भाई उदय प्रकाश पटेल ने आरोप लगाया है कि उनका छोटा भाई विजय लाल शुक्रवार को शौच से लौटने के बाद रेलवे ट्रैक के किनारे पीपल के पेड़ के चबूतरे पर बैठा था। तभी बदमाशों ने कनपटी पर तमंचा सटाकर गोली मार दी।शनिवार सुबह प्रतापगढ़ के रानीगंज विधायक आरके वर्मा ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी। इसके बाद एडीसीपी पुष्कर वर्मा, सीओ सोरांव श्यामजीत, एसडीएम भारती मीणा, तहसीलदार अशोक कुमार यादव, नायब तहसीलदार गरिमा यादव और प्रभारी निरीक्षक जगदीश कुशवाहा समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची।इसके बाद मृतक के भाई उदय प्रकाश पटेल ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि खेत के विवाद को लेकर लगातार हत्या की धमकी मिल रही थी। आरोप है कि गांव के भारत लाल, अनिल कुमार और ग्राम उमरिया गेंदा निवासी एक अन्य अनिल कुमार ने षड्यंत्र रचकर दो अज्ञात बदमाशों से गोली मरवा दी। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या और षड्यंत्र सहित कई संगीन धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।विधायक आर के वर्मा को सौंपा मांग पत्रमृतक की पत्नी सरोजा देवी ने विधायक आरके वर्मा के माध्यम से एसडीएम सोरांव को मुख्यमंत्री के नाम चार सूत्री मांग पत्र सौंपा। उन्होंने सीएम राहत कोष से 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता, परिवार के भरण-पोषण के लिए दो बीघा जमीन, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस देने की मांग की है। सरोजा देवी ने बताया कि पति की हत्या से परिवार टूट गया है। छह वर्षीय बेटी रिया और तीन वर्षीय बेटे पीयूष के पालन-पोषण की जिम्मेदारी अब उन्हीं के ऊपर है।डीसीपी गंगानगर सोनम कुमार ने बताया कि हत्या के अनावरण के लिए चार टीमें गठित की गई हैं। सीडीआर तथा अन्य संसाधनों की मदद से गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।