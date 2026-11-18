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क्षेत्र के तरौल गांव में चल रही सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा के पांचवें दिन मंगलवार को कथा व्यास राघवेंद्राचार्य ने श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का प्रसंग सुनाया। उन्होंने बताया कि भगवान ने कारागार में वसुदेव-देवकी के यहां जन्म लिया। उन्होंने वामन अवतार, श्रीराम अवतार और श्रीकृष्ण अवतार का भावपूर्ण वर्णन किया। जन्मोत्सव के प्रसंग पर पंडाल में फूलों की वर्षा हुई और भक्तों ने ढोल-मंजीरे की धुन पर नृत्य किया। इस दौरान रमेश चंद्र मिश्र, मीरा देवी मिश्रा, कुलदीप मिश्रा, प्रदीप मिश्रा, दीप मिश्रा, आकाश मिश्रा आदि श्रद्धालु मौजूद रहे।