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पिता का आरोप है कि पड़ोस का युवक कई महीनों से बेटी को परेशान कर रहा था। दो दिन पहले उसके साथ बदसलूकी की कोशिश की गई थी। शिकायत करने पर युवक और परिजनों ने घर आकर गालीगलौज की। उन्होंने किशोरी को उठा ले जाने और जान से मारने की धमकी दी। इससे आहत होकर उसने यह कदम उठाया। थाना प्रभारी भारत सिंह ने बताया कि पिता की तहरीर पर चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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क्षेत्र के एक गांव में शनिवार किशोरी का घर के कमरे में फंदे से लटका शव मिला। काफी देर तक बाहर नहीं आने पर भाई उसे बुलाने पहुंचा। बहन को फंदे पर लटका देख वह बदहवास हो गया। चीख-पुकार पर परिजन और ग्रामीण मौके पर आ गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।