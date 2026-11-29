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लालापुर थाना क्षेत्र के मझियारी तरहार गांव निवासी विनोद पांडेय और दीपक शुक्ला अपने रिश्तेदारी झुटिया मध्य प्रदेश गए थे। शनिवार को दोनों बाइक से वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान थाना जनेह मध्य प्रदेश के पास उनका एक्सीडेंट हो गया।हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने विनोद पांडेय को मृत घोषित कर दिया। वहीं दीपक शुक्ला का उपचार जारी है।घायल दीपक की एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है जिसमें राहगीरों से मदद की गुहार लगा रहा है, और कह रहा है कि दो ट्रैक्टर ट्राली वालों ने टक्कर मारा है।