Prayagraj News: वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, साथी घायल
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 02:24 AM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 02:24 AM IST
विज्ञापन
मांडा में वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को सीएचसी मांडा पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया।
थाना क्षेत्र के गरेथा गांव निवासी लाल साहब पांडेय (35) पुत्र संतोष पांडेय और टिंकू दुबे (30) पुत्र कृपाशंकर बुधवार रात करीब 9:30 बजे बाइक से चिलबिला बाजार से घर लौट रहे थे। मिर्जापुर राजमार्ग पर टिकरी गांव के सामने पहुंचे थे, तभी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को सीएचसी मांडा पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने लालसाहब पांडेय को मृत घोषित कर दिया।
युवक की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। रोते-बिलखते परिजन अस्पताल पहुंचे। मृतक भिलाई स्थित एक निजी कंपनी में नौकरी करता था और 10 दिन पहले ही घर लौटा था। उसकी मौत से तीन बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
थाना क्षेत्र के गरेथा गांव निवासी लाल साहब पांडेय (35) पुत्र संतोष पांडेय और टिंकू दुबे (30) पुत्र कृपाशंकर बुधवार रात करीब 9:30 बजे बाइक से चिलबिला बाजार से घर लौट रहे थे। मिर्जापुर राजमार्ग पर टिकरी गांव के सामने पहुंचे थे, तभी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को सीएचसी मांडा पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने लालसाहब पांडेय को मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन
युवक की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। रोते-बिलखते परिजन अस्पताल पहुंचे। मृतक भिलाई स्थित एक निजी कंपनी में नौकरी करता था और 10 दिन पहले ही घर लौटा था। उसकी मौत से तीन बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया।
विज्ञापन