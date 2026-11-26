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थाना क्षेत्र के गरेथा गांव निवासी लाल साहब पांडेय (35) पुत्र संतोष पांडेय और टिंकू दुबे (30) पुत्र कृपाशंकर बुधवार रात करीब 9:30 बजे बाइक से चिलबिला बाजार से घर लौट रहे थे। मिर्जापुर राजमार्ग पर टिकरी गांव के सामने पहुंचे थे, तभी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को सीएचसी मांडा पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने लालसाहब पांडेय को मृत घोषित कर दिया।युवक की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। रोते-बिलखते परिजन अस्पताल पहुंचे। मृतक भिलाई स्थित एक निजी कंपनी में नौकरी करता था और 10 दिन पहले ही घर लौटा था। उसकी मौत से तीन बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया।